Deficienti attenti al polonio nel tè Vi faranno a pezzi | Nicolai Lilin minaccia di morte i giornalisti Rai

(Di lunedì 19 agosto 2024) Non bastano già le tensioni degli ultimi giorni per i cronisti della Rai Stefania Battistini e Simone Traini, accusati dal Cremlino di aver invaso il territorio russo dopo aver documentato l'avanzata dell'esercito ucraino nel Kursk. Ora ci si mette ancheVerjbitkii, meglio noto come, scrittore e candidato eccellente della lista di Michele Santoro alle ultime elezioni europee “Pace Terra Dignità”, autore di un video delirante sui social in cui ha rivolto minacce esplicite ai duedella tv pubblica italiana: “, propagandisti. Se un giorno qualcuno si troverà con un po' dinel tè, purtroppo cari amici sappiate che vi siete scavati la fossa da soli”. Pochi giorni prima aveva detto di essere fuggito dall'Italia, perché “contro di me hanno aperto processi penali, mi hanno dichiarato agente segreto del Cremlino di Putin”.