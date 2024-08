Blinken in Israele incontro con Herzog | È il momento decisivo per una tregua con Hamas nessuno deragli

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 19 agosto 2024) Continua il pressing Usa per il raggiungimento di un accordo traper unaa Gaza e la consegna degli ostaggi. Il segretario di Stato americano Antony, volato ieri a Tel Aviv, oggi incontrerà a Gerusalemme il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Prima del faccia a faccia con Netanyahu,ha incontrato a Tel Aviv il presidente israeliano Isaac. I negoziati in corso sono “forse l’ultima chance” di arrivare a un accordo per la fine della guerra tra, ha detto. “Questo è un– ha affermato – probabilmente la migliore, forse l’ultima opportunità di riportare gli ostaggi a casa, di avere un cessate il fuoco e di mettere tutti su un percorso migliore per una pace e una sicurezza durature”.