Biancaneve tutto quello che sappiamo sul criticatissimo live-action Disney

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 19 agosto 2024) Rachel Zegler interpreterànel remake inscritto da Greta Gerwig e diretto da Marc Webb A distanza di diversi mesi dalla sua uscita nelle sale,è già uno dei remake inpiù chiacchierati e criticati della, ma dopo l'uscita del primo teaser trailer diciamo che gli animi dei fan si sono placati leggermente. Nel complesso, il teaser trailer fornisceciò che si poteva sperare. Sembra che il film sia in linea con i remakeprecedenti della. I colori vivaci e l'invitante mondo fantastico creato per il film sono convincenti. L'uscita del remake indiche è noto per essere il primo Classico d'animazione della, che ha