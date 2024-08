Beach volley Simone Di Tommaso non è più allenatore di Nicolai Cottafava Quale futuro per gli azzurri?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 19 agosto 2024) Nessuna sorpresa, nessun fulmine a ciel sereno.Di, come ampiamente previsto, lascia la guida tecnica della coppia di punta delazzurro, composta da Paoloe Samuele, e siederà sulla panchina di Pineto in serie A2, tornando alla pallavolo indoor che è stata parte importante della sua carriera. Nella nota emessa oggi dalla FIPAV si legge: “La FIPAV ringraziaper l’importante lavoro svolto all’interno del settore squadre nazionali di, e in particolare per i positivi risultati ottenuti dalla coppia, reduce dalla partecipazione ai Giochi di Parigi 2024 e dal quarto posto agli ultimi Campionati Europei. La Federazione Italiana Pallavolo saluta Di, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo di carriera.