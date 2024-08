Vogliamo ripopolare il paese fantasma

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 agosto 2024) Una nuova vita per Chiapporato, ilal confine fra le province di Bologna e Prato. I soci dell’associazione Glocal Community, guidata dall’educatore Joy Betti, sono al lavoro peril borgo di Camugnano. Glocal Community nasce da un progetto selezionato dalla Commissione Europea durante un concorso di idee per l’integrazione dei rifugiati. "Inizialmente abbiamo individuato Libertinia in Sicilia – esordisce Betti –. Poi ci siamo spostati su Chiapporato, più vicino a Bologna, dove sono rimasto dopo gli studi". Il progetto muove i primi passi verso la fine del 2020 ma alcuni atti di vandalismo ne hanno rallentato il percorso. La canonica, dove sorgerà un centro polifunzionale, è il fulcro da cui far partire il recupero degli edifici.