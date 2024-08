VIDEO – Genoa-Inter 2-2 Serie A | gol e highlights della partita

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 18 agosto 2024), anticipoprima giornata diA 2024-2025, si è concluso con il risultato di 2-2: questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. CHE SPRECO! –2-2 nell’anticipoprima giornata diA. L’comincia il campionato in vena di regali e butta via una vittoria che sembrava ormai conquistata. Dopo venti minuti a senso unico ilbatte una punizione, Mattia Bani colpisce di testa con Yann Sommer addormentato e il rimpallo sulla traversa favorisce la deviazione di Alessandro Vogliacco. Primo gol inA per lui. Splendido il pareggio di Marcus Thuram alla mezz’ora, gran colpo di testa in elevazione su cross di Nicolò Barella.