Vedere da vicino per informare | è il giornalismo

(Di domenica 18 agosto 2024) Roma, 18 agosto 2024 – C’è un abisso fra ile la narrazione incontrollata del web, fra osservare dal vivo eun filmato, fra la realtà e il fumo della propaganda. E la vicenda dei giornalisti Rai costretti ad abbandonare la zona di guerra in Russia è l’ennesima dimostrazione che l’informazione è un bene da salvaguardare di fronte alla tracotanza di ogni potere. “Per capire la guerra bisogna guardarla da”, aveva detto l’inviata del Tg1 Stefania Battistini in occasione della presentazione del suo libro sulla guerra in Ucraina. Brutto vizio quello di volero verificare le fonti. Ai despoti non piace. Ma non solo a loro. Eppure è solo ficcando il naso dove non si dovrebbe e avvicinandosi ai luoghi e alle persone che si dirada la nebbia della disinformazione.