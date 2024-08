Traffico Roma del 18-08-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 18 agosto 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto diramato oggi dalla Protezione Civile allerta gialla sulla regione da questa mattina e per le prossime 24-36 ore con rovesci di forte intensità temporali locali grandinate e forti raffiche di vento rallentamenti dovuti al maltempo con la presenza di piogge e temporali sulla A1Napoli tra Ferentino e la diramazione sud è più a nord tra Magliano Sabina e la diramazione Nord entrambe nei due sensi di merce Disagi con rallentamenti per il maltempo anche sulla-teramo tra Vicovaro e Tivoli In entrambe le direzioni infine Vi ricordo questa sera allo stadio Olimpico per la prima giornata del campionato di Serie A di calcio dalle ore 20:45 Lazio Venezia previsti i consueti divieti di sosta nell’area intorno allo stadio alcune ore prima dell’incontro per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito.luceverde.