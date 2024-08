Tennis Djokovic sul match point Draper | Assicuratevi che non accada più ridicolo che non ci sia una regola

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 18 agosto 2024) “È imbarazzante che non abbiamo il replay di questo tipo di situazioni in campo“. Inizia così Novak, che su X commenta ilnella partita trae Auger-Aliassime: “Ciò che è ancora piùè che non abbiamo unain vigore che consentirebbe agli arbitri di sedia di modificare la chiamata originale in base alla revisione video che avviene fuori dal campo! Tutti coloro che guardano la TV vedono cosa è successo nel replay, eppure i giocatori in campo sono tenuti “all’oscuro” senza sapere quale sarà l’esito. Abbiamo il Falco per le chiamate di linea, viviamo nel 21° secolo tecnologicamente avanzato! Per favore, rispettivi Tour,che questa assurdità nonmai più!”.sul: “che nonpiù,che non ci sia una” SportFace.