Settempeda sotto esame Ancona vince nella ripresa

(Di domenica 18 agosto 2024): Bartoloni, Piccinini, Palazzetti, Cervigni, Massini, Montanari, Pagliari, Dolciotti, Quadrini, Andrenucci, Staffolani. All. Ciattaglia. A disposizione: Serenelli, Boldrini, Ceci, D’Angelo, Eugeni, Farroni, Meschini, Moisa, Sfrappini, Sigismondi, Edoardo Staffolani.: Bianchi, Bellucci, Savor, Gulinatti, Codronaz, Sare, Pecci, Alluci, Martinello, Sambou, Merighi. All. Gadda. Arbitro: Uncini di Jesi. Reti: 3’ st Martinello, 32’ st Useini, 45’ st Mazzoni. Ieri l’, giovedì la Maceratese. Sono le due amichevoli casalinghe con cui laapre la stagione del suo ritorno in Promozione. Buon pubblico allo stadio "Soverchia" e test positivo per entrambe le formazioni. Soddisfatti gli allenatori.