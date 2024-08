Ricicleria avanti tutta Oltre 1 milione di euro per potenziare il centro di raccolta dei rifiuti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 18 agosto 2024) Adesso è ufficiale: il nuovodidiche sarebbe dovuto sorgere in via Martiri di Cefalonia a Massa non si farà. Ato Toscana Costa ha approvato la variazione progettuale richiesta da Asmiu, da finanziare con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, quindi tutte le risorse previste saranno destinate al potenziamento deldiesistente, ossia quello storico di via Dorsale. Le somme in ballo restano comunque pressoché invariate, anzi 60milain meno alla fine dei conti per poco più di undidi investimenti, di cui 1deriva proprio dal Pnrr.