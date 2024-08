Pistocchi | Inter quanti commenti negativi Difficile parlare delle partite

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 18 agosto 2024) Tra idopo il pareggio di Genoa-, Maurizioha espresso con ironia la sua opinione sul risultato non soltanto dei nerazzurri, ma anche del Milan in casa col Torino. RISULTATI DA COMMENTARE – Mauriziocommenta con ironia il risultato die Milan rispettivamente contro Genoa e Torino. Due pareggi per 2-2 che non lasciano felicissimi i tifosidue squadre.ha parlato il giornalista con un Tweet: “Dopo il diluvio di griglie e opinioni espresse senza che la campagna acquisti si sia conclusa e che le squadre siano al completo, oggi si sprecano isulle prestazioni die Milan. Che in quasi tutte le griglie erano in pole position. Invece di commentare leè più facile completare i risultati. Hai vinto? Sei forte. Hai perso? Sei scarso. E se hai pareggiato? Qui sta il“.