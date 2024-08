Nuovo ospedale di San Benedetto summit sui fabbisogni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 agosto 2024) SANDEL TRONTO (Ascoli) La Regione Marche sta procedendo nell’iter per la realizzazione deldi San Bendetto del Tronto (Ascoli). Nella conferenza dei servizi con l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini (foto) e l’assessore ai Lavori pubblici Francesco Baldelli è stato fatto il punto del cosiddetto "quadro esigenziale". All’incontro, tappa fondamentale del percorso per l’affidamento della gara per la progettazione, è stato esaminato il piano del fabbisogno sanitario della struttura che servirà almeno 150mila abitanti.