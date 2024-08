Notte di caos a Motrone | Spiaggia pericolosa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 18 agosto 2024) Altro che gavettoni contro le persone a passeggio lungo la battigia. È diche il Ferragosto disi è trasformato in un grandeche ha costretto i bagni confinanti con lalibera, inclusa la guardia giurata, a darsi da fare fino alle 5 del mattino per respingere le orde di giovani in preda all’alcol che saltavano le staccionate per infilarsi sotto le tende degli stabilimenti. Un giovedìdi passione per chi non ha dormito nulla dopo una giornata di lavoro e con un’altra maratona all’indomani. Tant’è che Francesco Verona, presidente del Consorzio mare Versilia oltre che legato a uno dei due bagni confinanti con lalibera (il “King“), chiede già ora provvedimenti per il 2025.