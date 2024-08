Manovre sinistre contro il governo FdI fa quadrato su Arianna Meloni

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 18 agosto 2024) "Vogliono indagare" Questo titolo di apertura de il Giornale accompagnato dall'editoriale di Alessandro Sallusti accende il dibattito politico. Dagli esponenti di Fratelli d'Italia parte un fuoco di fila di commenti di solidarietà nei confronti della responsabile della segreteria politica del partito per l'uso di un presunto "metodo Palamara"appunto la sorella della premier. Mentre il leader di Italia viva, Matteo Renzi, non le manda a dire: "Sallusti ipotizza un complotto. In soldoni: la magistratura, una parte dei giornali e Italia Viva si sarebbero messi d'accordo per organizzare un complotto e indagareper traffico di influenze". Poi si chiede: "Le sorellevedono i fantasmi? In questa domenica di agosto ci tocca rispondere alle aggressioni di Fratelli d'Italia e alle ansie da complotto della famiglia della premier".