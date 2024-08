Lo scrittore di LOGAN rivela cosa pensa davvero di Deadpool & Wolverine

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di domenica 18 agosto 2024) LodidiMichael Green ha ottenuto una nomination all’Oscar per aver co-sceneggiatodel 2017 insieme a James Mangold e Scott Frank. Come sicuramente ricorderete, il film doveva essere il canto del cigno di Hugh Jackman nei panni del personaggio dopo quasi 20 anni di carriera nei panni del mutante artigliato. Tuttavia, quando i Marvel Studios e Ryan Reynolds hanno deciso di procedere con3, l’attore ha deciso di vestire i panni (letteralmente) di. Il threequel di R-Rated ha mantenuto la promessa di lasciarein pace e quella specifica variante dinon è stata resuscitata. Il suo scheletro di adamantio, però , è stato dissotterrato e utilizzato da Wade Wilson per uccidere brutalmente uno squadrone di agenti della TVA sulle note di “Bye Bye Bye” degli NSYNC.