Litiga con la compagna e sfascia l' appartamento Firenze follia in via De Nittis

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 18 agosto 2024), 18 agosto 2024 – Sono stati momenti di vero e proprio terrore quelli vissuti in via De, dove un uomo di 40 anni, italiano, ha devastato l’al culmine di una lite con la, una donna di origine cubana. Ancora non si conoscono i motivi, ma testimoni parlano di una persona in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta probabilmente all’uso di sostanze. Fatto sta che il 40enne ha letteralmente devastato l’, gettando dalla finestra tutto quello che aveva a tiro. Nel corso del raptus si sarebbe anche procurato delle ferite. La donna, invece, è riuscita a fuggire alladel compagno e non ha riportato conseguenze fisiche.