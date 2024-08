Larissa Iapichino | Sto vivendo un momento di down Mi fermo ma non è un addio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 18 agosto 2024) Firenze, 18 agosto 2024 –ha deciso di prendersi undi stop dalle gare dopo il quarto posto alle Olimpiadi di Parigi nel salto in lungo. La campionessa fiorentina, 22 anni, seconda solo a mamma Fiona May tra le italiane e indiscussa primatista a livello europeo tra le under 23, alla prima partecipazione ai Giochi sembrava già da medaglia, ma come spesso accade la gara poi si dimostra un’altra cosa rispetto alle aspettative e ai pronostici. Rimasta ai piedi del podio, ai microfoni dei giornalisti allo Stade De France non era riuscita a celare la delusione, e lo ha ribadito poi in un’intervista a la Repubblica uscita oggi: “Ero spenta. Non è colpa della tensione, non cerco alibi: non sono entrata in gara come so fare, perché in finale la testa non ha risposto. Al contrario delle qualificazioni, dove non sono mai andata così bene in carriera”.