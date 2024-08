Kate Middleton ultime notizie | i segreti per tenere accesa la fiamma con William

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 18 agosto 2024)d’Inghilterra sono una delle coppie più amate di tutti i tempi, visto che i due sono riusciti a conquistare l’affetto dei sudditi inglesi e degli ammiratori di tutto il mondo, che hanno apprezzato la loro complicità e riservatezza. Soprattutto in quest’anno difficilissimo, segnato dalla diagnosi di cancro, arrivata sia per la Principessa del Galles, che per Re Carlo III, i due hanno saputo sostenersi a vicenda e supportare i loro tre figli: George, Charlotte e Louis. Ma quali sono idi un’unione così forte e duratura? I Principi del Galles terrebbero acceso lacon delle cene e un tenore di vita più normale possibile.d’Inghilterra, le passioni comunid’Inghilterra hanno cominciato la loro grande storia d’amore nel 2001 quando si sono conosciuti a una sfilata di moda, organizzata alla St.