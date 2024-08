Graziani | Inter risultato bugiardo! Da ieri una nota lieta

Leggi tutta la notizia su inter-news

Genoa-Inter non è troppo convinto dal 2-2 maturato in Genoa-Inter, a prescindere dagli errori che hanno indirizzato il risultato. L'ex attaccante, nel corso della trasmissione di questo pomeriggio Sport Mediaset XXL su Italia 1, dà il suo giudizio sulla partita. PROVA MIGLIORABILE – Genoa-Inter è finita 2-2 e sull'epilogo pesano in maniera indelebile gli orrori di Yann Sommer e Yann Bisseck. Secondo Francesco i campioni in carica avrebbero dovuto portare a casa i tre punti: «Il risultato diciamo che è un po' bugiardo. L'Inter avrebbe meritato di vincere quella partita: troppi errori, troppe disattenzioni. Però devo dire che anche il Genoa ci ha messo del suo: passione, sacrificio e alla fine è stata anche premiata. Cos'è mancato nell'Inter? Secondo me l'attenzione e la concentrazione».