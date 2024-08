Dramma a San Nicola ritrovato un cadavere in cortile | possibile gesto estremo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 18 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl corpo di un 72enne è statosenza vita da una vicina di casa in un condominio di viale Europa a SanLa Strada. La donna ha chiamato i soccorsi che giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Secondo una sommaria ed ancora embrionale ricostruzione l'uomo sarebbe caduto dal balcone di casa per cause ancora del tutto da accertare. Le forze dell'ordine stanno indagando anche se si pensa sempre più al. Immagine di repertorio