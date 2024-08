Donna uccisa a San Candido caccia all’assassino La Protezione civile agli abitanti | Non uscite di casa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) Bolzano, 18 agosto 2024 –di unala scorsa notte a San, in Alto Adige. Da quanto trapela fino a questo momento, a sparare sarebbe stato un uomo, attualmente barricato nel condominio dove è avvenuto l’omicidio. Sul posto le forze dell’ordine, che non escludono la presenza di un’altra vittima. “Per motivi di ordine pubblico si chiede di non lasciare le case fino ad ordine contrario a San”, ha comunicato la. Come apprende l’AGI, è atteso l’intervento del Gis dei Carabinieri e delle forze speciali per fare irruzione. Sul posto carabinieri e polizia. Stando alle prime informazioni il delitto è avvenuto in ambito familiare.