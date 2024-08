Domenica d’agosto che caldo fa | fino a quando?

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 18 agosto 2024) A metà degli anni ’80, un cantante italiano classificato confidenziale, Bobby Solo, ancora oggi seguito da un certo pubblico che indulge alla nostalgia, interpretò una canzone scritta per lui da Gianni Morandi, che aveva a tema proprio quel di di festa agostano. Il contenuto era ultraleggero, come del resto era buona parte del genere musicale che prevaleva nell’Italia di quel decennio. La precisazione non è superflua perchè quel periodo, la penultima decade di anni del secolo scorso, fu teatro di eventi con diversi punti di contatto con quelli attuali. Senza indulgere a tuffj nei particolari, una conclusione abbastanza attendibile di tale segno di continuità è quella che i due periodi in Italia trovano modo di incontrarsi in un modo particolarmente evidente.