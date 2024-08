Dalle coppie più belle delle Olimpiadi 2024 alla ricerca dell' app di dating Bumble su amore e sport riflessioni sul tema

Leggi tutta la notizia su amica

(Di domenica 18 agosto 2024) Gregorio Paltrinieri e la reginaa scherma Rossella Fiamingo fanno coppia fissa ormai da anni. Così come i ciclisti Elia Viviani e Elena Cecchini. E, come non ricordare il bacio tra la campionessa olimpica di judo Alice Bellandi che dopo aver battuto l’israeliana Inbar Lanir è corsa a dare un baciocompagna e collega judoka sudafricana Yasmine Martin sotto gli occhi di Giorgia Meloni? Potremmo elencarne molti di amori nati all’insegna del benessereivo e in tempi di, si sa, ogni divagazione sulè concessa. Soprattutto se riguarda due parole,, che rappresentano da sempre una combo vincente. A dichiararlo apertamente è, l’app dipiù “sostenibile” che ci sia, che ha condotto uno studio molto interessante a riguardo.