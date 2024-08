Busto Arsizio il ricordo commosso della prof di Lorys Bellapianta | Eri arrabbiato e ferito per colpa della vita non ti dimenticheremo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 18 agosto 2024)(Varese), 18 agosto 2024 – È un messaggio pieno d’affetto quello pubblicato sul sito dell’Ipc Verri, la scuola che frequentava, il diciannovenne morto all’alba di lunedì 12 agosto mentre era in vacanza in Puglia. “Non si è mai pronti a lasciare andare via unacosì giovane”, così si apre il pensiero di cordoglio firmato dallaessoressa Simona Franchina, che poi continua con parole toccanti: “Io mi sento inperché forse come docente ho fallito. E nonostante le nostre discussioni, le nostre litigate, le nostre riflessioni, le nostre risate, non sono riuscita a proteggerti davvero! Perché lo so quanto a volte ti sentivi triste e deluso,, davanti alle ingiustizie che lati aveva riservato. E la scuola era la tua “Stella Michelin“, a tuo modo”. Alle parole si affianca una foto che ritraenel laboratorio di cucina.