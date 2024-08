Boxe Guido Vianello straripante in Canada | battuto Arslanbek Makhmudov per KO tecnico

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 18 agosto 2024) È unsuper quello che nella notte italiana haper KOnell’evento Top Rank che si è disputato al Quebec Videtron Center. Il “gladiatore” romano si è dimostrato fin da subito rapido con i suoi dentro/fuori, i ganci e i montanti letali e degli uno/due da applausi, anticipando sempre i pesanti colpi del 35enne russo-canadese, che in carriera avevaprima del limite diciotto dei suoi venti avversari. Unaperfetta, quella di, che, dopo la sconfitta contro Efe Ajagba non senza qualche polemica, ha disputato un altro grande match che si è risolto per KOall’alba dell’ottavo round. Un suo destro aveva provocato un vistoso ematoma a, che già dal quinto round ha lottato con l’occhio sinistro completamente chiuso.