Biraghi cuore e orgoglio Impegno grinta esempio Il factotum degli allenatori

(Di domenica 18 agosto 2024) dall’inviato Chiamatelo. Capitano, certo, ma alla fine soprattutto uomo dall’, la costanza e il carattere di un personaggio semplice. Che sa trasformarsi in intoccabile. Uomo di fiducia per gli, ieri di Italiano come oggi di Palladino. Se poi, quel Cristianobistrattato e nel mirino da chissà quanto, si mette anche a fare gol - il gol che ha impedito alla Fiorentina una figuraccia colossale a Parma - ecco che quella del capitano-diventa una storia bella da raccontare e da rileggere. "La partita non era facile - dice- e lo sapevamo. Noi ancora non siamo al 100% e trovarsi davanti a giocatori offensivi come quelli del Parma non era una passeggiata". E a Parma,oltre al gol (e che gol), preziosissimo e decisivo, ha fatto molto altro. Prendiamo il suo impiego a livello tattico.