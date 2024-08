Vuelta a España 2024 | McNulty spunta a sorpresa nella cronometro Bene Affini discreto Tiberi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 agosto 2024) Era tra i nomi più attesi, ma non partiva in prima fila tra i favoriti. Arla peròd’apertura dellaè lo statunitense Brandon. Stagione da sogno per il campione nazionale a, al settimo successo in questo: l’atleta della UAE Team Emirates andrà a vestire ovviamente la maglia di leader della classifica generale. Tappa inaugurale con una prova contro il tempo in quel di Lisbona, con la Grande Partenza per l’occasione in Portogallo. 12 chilometri completamente pianeggianti e senza curve che hanno favorito gli specialisti puri. Lo statunitense è riuscito a timbrare il tempo di 12.35,28 alla velocità folle di 57.197 km/h. Battuto un altro nome a, quello del ceco Mathias Vacek, staccato di 2”. Sono tre quelli di ritardo per il terzo della graduatoria, il grande favorito, Wout van Aert (Team Visma Lease a Bike).