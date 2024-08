Verso le Regionali in Umbria sfida tutta al femminile | Proietti con il campo larghissimo gioca le carte contro Tesei

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 17 agosto 2024) Perugia, 17 agosto 2024 – Lo scenario delle elezioniinsarà la fotocopia di quello delle comunali di giugno a Perugia. Due donne a contendersi la Regione, come è stato per Palazzo dei Priori con il successo al ballottaggio di Vittoria FerdinandiMargherita Scoccia, e schieramenti quasi identici. Il sindaco di Assisi, Stefania, ieri sera ha accettato la proposta del ’’ del centrosinistra: sarà lei are la presidente uscente Donatella, confermata candidata del centrodestra unito., 49 anni, sindaco di Assisi dal 2016 e presidente della Provincia di Perugia dal 2021, ha sciolto la riserva dopo settimane di attesa e trattative, poi sfociate in un incon fumata grigia il 27 luglio. Infine è arrivato il sofferto ’sì’ di ieri sera.