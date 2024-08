Turismo la frenata c’è ma non per tutti | Dati in picchiata No lieve flessione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 17 agosto 2024) Presenze in calo rispetto all’exploit di un anno fa, turisti con poca capacità di spesa e caldo torrido. Tre fattori che hanno inciso sull’andamento della stagione estiva, almeno al giro dio boa d’agosto. Passato Ferragosto, il bilancio parziale mostra che questo mese non ha rispettato le aspettative di ristoratori e albergatori del centro. Alessandro Lombardi, al timone del ristorante Gli Ostinati in Via Crispi osserva: "È stata una stagione lentissima con scarsa presenza di turisti. Siamo tornati al periodo pre-Covid: i numeri del 2022 e 2023 ce li possiamo dimenticare". La soluzione? "Promuovere la città per attirare visitatori". A due passi c’è Crispi’s e IPokeYou. Secondo il titolare Federico Vestri il bilancio della stagione, non ancora conclusa, è abbastanza positivo, anche se "rispetto allo scorso anno c’è stata una leggera".