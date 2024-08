Tragedia sul Passo San Marco Finisce nella scarpata | motociclista muore sul colpo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 17 agosto 2024) Ieri era il patrono di Albaredo per San, San Rocco, tutto il paese era in piazza per la festa. Purtroppo però la giornata è stata funestata da una, la morte di un centauro. Si tratta di undi Barzanò (Lecco), Fausto Cazzaniga, di 48 anni. L’allarme è stato dato da alcuni alpeggiatori che portano le bestie al pascolo nei prati delle Orobie. La macchina dei soccorsi si è messa in moto alle 17. Il centauro è stato trovato senza vita in unadopo aver fatto un volo di circa 15 metri. Teatro dellala statale che collega il Morbegnese alla Bergamasca, una via molto battuta dagli amanti delle due ruote che apprezzano le salite. Il 48enne era in sella a una potente moto da Enduro. A tre chilometri dall’incidente stradale.