Taxi automatici senza pilota è caos | Suonano ripetutamente il clacson

(Di sabato 17 agosto 2024) Alcuni residenti si sono lamentati del continuo suonare dideinella notte, costringendo l’azienda a intervenire La tecnologia e i suoi sviluppi sono importantissimi perché permettono di facilitare la vita di tutti i giorni, ma come ogni cosa anche la tecnologia non è perfetta e talvolta può avere dei difetti da risolvere. Un esempio è rappresentato dai nuoviWaymo. Dall’agosto dello scorso anno questi veicoli privi dipossono circolare per San Francisco in modo completamente indipendente 24 ore su 24, 7 giorni su 7. In circolazione ci sono circa 300 veicoli aziendali all’interno della città e sono prenotabili con un’applicazione simile a quella utilizzata per Uber. Una svoltaprecedenti, ancora in fase di sviluppo, ma che presto porterà a una rivoluzione nella circolazione cittadina.