Serie A 2024-2025 chi vincerà lo Scudetto? Cosa dicono i bookmakers

(Di sabato 17 agosto 2024) Roma, 17 agosto– La Juventus si prepara a vestire il ruolo di anti-Inter. Come riporta Agipronews, i bookmaker infatti non hanno dubbi: i nerazzurri sono in pole per lonumero 21, offerto a 1,65 su Planewin365 e 1,66 su William Hill. Prima inseguitrice la Juventus di Thiago Motta, che alla prima stagione i bianconero vede loa 4,50 su Snai. Più indietro il Milan proposto a 8, inseguito dal Napoli di Antonio Conte a 9. Prima dello, però, c’è il ritorno in Champions. Dopo il decimo posto dell’ultimo anno, il Napoli vede un posizionamento nelle prime quattro a 1,36. Insegue l’Atalanta a 2,62, mentre più indietro troviamo le due formazioni della capitale: la Roma è offerta in top 4 a 3,25, con la Lazio lontana a 9.