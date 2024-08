Rushdie sa ancora come si dice di no

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 17 agosto 2024) Questo è un articolo del nuovo numero di Linkiesta Magazine L’età dell’insurrezione + New York Times Big Ideas in edicola a Milano e Roma e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia. E ordinabile qui. Quando mi è arrivata una copia del nuovo libro di Salman, “Coltello”, non ho fatto nemmeno in tempo ad aprire il pacchetto ed ecco che mi è arrivata anche la notizia che Paul Auster era morto di cancro. La concomitanza dell’arrivo del libro die della notizia su Auster mi ha colpito più di quanto non avrei potuto prevedere.e Auster erano amici. Lo sapevo già: nell’agosto del 2022 un uomo è quasi riuscito ad assassinare(il libro “Coltello” è incentrato proprio su questo tentativo di assassino) e, pochissimi giorni dopo, l’associazione di scrittori PEN America aveva indetto una manifestazione di solidarietà sui gradini della New York Public Library.