Reazione a Catena un po' a c***o | gli Essenziali vincono? Si scatena la polemica | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) I campioni in carica di, gli Zio Peppe, sono stati sfidati daglinella puntata andata in onda questa sera su Rai 1. Questi ultimi, Fabrizio, Alessandra e Laura da Sassari, erano già stati concorrenti del programma in passato. "Il vostro è un ritorno", ha spiegato il conduttore del game show, Pino Insegno. "Siamo stati qua nel 2016 - hanno raccontato -. Ci chiamiamoperché siamo molto fan di Marco Mengoni e Essenziale è una delle sue canzoni più famose". Proprio gli sfidanti sono poi riusciti ad avere la meglio al gioco dell'Intesa vincente, centrando 6 parole contro l'unica indovinata dai campioni. Glisono così arrivati all'ultimacon 131mila euro. Poi, dopo vari dimezzamenti, il montepremi è sceso a 16.375, che è la cifra con cui i nuovi campioni sono arrivati all'ultima parola.