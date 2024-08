Ragazzine abusate in spiaggia a Ostia da due nordafricani | i carabinieri evitano il linciaggio

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 17 agosto 2024) Solo idihanno evitato il peggio per due egiziani che hanno molestato sessualmente duedi 12 e 13 anni. Entrambi gli episodi sono avvenuti il giorno di Ferragosto, in due distinte situazioni, ma molti simili. Molestie sessuali ina Ferragosto Venerdì 16 agosto, dopo la convalida dell’arresto, entrambi sono stati processati per direttissima davanti al Tribunale di Roma e al termine del rito abbreviato sono stati condannati a tre anni e quattro mesi ciascuno per violenza sessuale. Come ricostruisce Il Messaggero, il primo caso si è verificato sullalibera, nelle prime ore della giornata di giovedì. Un cuoco egiziano di 36 anni ha prima molestato una ragazza poco più che maggiorenne mentre stava facendo il bagno. Quando la giovane si è discostata l’uomo, non contento, si è avvicinato a una 15enne e ha iniziato a palpeggiarla.