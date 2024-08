PSG l’infortunio di Ramos riapre la pista Osimhen? Le ultime novità

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 17 agosto 2024)di Gonçalocostringerà il PSG a cercare un nuovo attaccante: il Napoli attende per. Luis Enrique e il Paris Saint-Germain (PSG) si trovano ad affrontare una situazione difficile. Nonostante la vittoria per 2-1 contro il Le Havre nella prima giornata di Ligue 1, il tecnico spagnolo ha subito una doccia fredda condi Gonçalo. Il portoghese, acquistato quest’estate dal Benfica, ha subito una frattura alla caviglia sinistra che lo terrà lontano dai campi per almeno tre mesi, come confermato dagli esami strumentali riportati da Le Parisien. La grave lesione dipotrebbe aprire nuove opportunità sul mercato per il PSG, che ora potrebbe essere spinto a cercare un sostituto di peso per l’attacco. In questo contesto, il nome di Victordel Napoli torna prepotentemente alla ribalta.