Premier League 2024 2025 Havertz e Saka già in forma | l’Arsenal batte 2-0 il Wolves

(Di sabato 17 agosto 2024)apre la suacon una vittoria per 2-0 contro il Wolverhampton all’Emirates Stadium. Tutto facile per i Gunners che sbloccano il risultato al 25?. Bukayopunta l’area all’altezza del vertice, rientra sul sinistro e crossa al centro, doveè il più lesto ad anticipare la difesa e a depositare in rete di testa sfruttando l’uscita a vuoto di Jose Sa. I ruoli si invertono al 74?. Stavolta l’assist è di, ma solo ai fini statistici perché il tedesco si limita a passare la palla. Il resto lo fa Bukayoche dalla sua zolla preferita si accentra e con il sinistro supera il portiere avversario sul primo palo. Diciassette i tiri dei Gunners contro i sei fatti registrare dal, che torna a casa con una sconfitta in vista del prossimo match contro il Chelsea. Pesante sconfitta dell’Everton che perde 3-0 contro il Brighton a Goodison Park.