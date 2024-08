Parma-Fiorentina Palladino | Ci vuole pazienza Ho visto cose positive

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 17 agosto 2024) “Nuovi principi di gioco, calciatori diversi, ci vogliono tempo e. Oggi abbiamo fattomolto, altre invece dovremo metterle a posto, sia errori di scelta che sul piano tecnico. Io non sono preoccupato, ci serve solo tempo”. Lo ha detto a Dazn Raffaele, allenatore della, al termine della sfida pareggiata per 1-1 al Tardini contro il. “Da domani analizzeremo cosa non ha funzionato e su cosa dobbiamo migliorare – ha aggiunto il tecnico esordiente sulla panchina viola -. Mi è piaciuto lo spirito di squadra, abbiamo avuto le occasioni per far gol. Sapevo le insidie di questa gara, ilè rapido e veloce, ci sono tanti aspetti su cui possiamo ancora migliorare”. L’ex Monza è comunque soddisfatto: “Mi è piaciuto lo spirito di squadra, la compattezza e la voglia di reagire alle difficoltà.