Pagelle Vuelta a España 2024 | McNulty cronoman di qualità ottima prova di Affini

(Di sabato 17 agosto 2024)PRIMA TAPPABrandon, voto 10: non era il favorito numero uno, ma il campione nazionale statunitense con quella di oggi fa quattro successi in stagione a cronometro, uno dei migliori della specialità in circolazione. Media devastante nel percorso portoghese completamente pianeggiante. Meritata la Maglia Rossa di leader della classifica generale. Mathias Vacek, voto 8: lui è invece una vera e propria sorpresa. Estate ricca di buone prestazioni per il ceco che sfiora il colpaccio (soli due secondi a dividerlo dalla vittoria più bella della carriera). Classe 2002, giovanissimo, esploderà. Wout van Aert, voto 7: terzo, com’era successo alle Olimpiadi di Parigi. Questa volta però partiva favorito e non è riuscito a trovare la vittoria il fenomeno belga. Già domani potrebbe essere l’occasione giusta, perre anche a cogliere la Maglia Rossa.