LIVE Sinner-Rublev 2-4 ATP Cincinnati 2024 in DIRETTA | break in apertura del russo come a Montreal

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Servizio e coppia di dritti a segno. 0-15 Sbaglia anche ilcon il rovescio. 2-4 Con la prima, a fatica, tiene la battuta. A-40 Inside in sulla riga dell’azzurro, recupero in rete di. 40-40 Ennesimo errore di dritto di. 40-30 Slice e comoda chiusura. 30-30 Sbaglianon forzatamente di dritto. 30-15 Gran seconda in kick di. 15-15 Servizio alla “T” vincente! 0-15 Gran dritto dal centro vincente di. Ha trovato un angolo in cross imprendibile. 1-4 Servizio e dritto. Perfetto ilin battuta in avvio. 40-0 Stavolta risponde bene di rovescio, ma il dritto è appena largo. 30-0 Il kick paga con il vento. Seconda lavorata e vincente del. 15-0 Gran dritto in cross di. 1-3 Terza prima vincente di fila. Si sblocca il n.