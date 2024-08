La Cappella della Madonna del Conforto e la rivolta del Viva Maria

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di sabato 17 agosto 2024) Il miracolo avvenne il 15 febbraio 1796, quando Arezzo ancora conservava alcuni angoli pittoreschi e suggestivi del suo passato medievale. Tuttavia, gran partecittà era stata deturpata durante il dominio dei Medici: le torri delle famiglie nobili, la Torre Rossa del Comune e persino il castello furono distrutti per far posto alla fortezza di San Gallo (costruita da Antonio e Giuliano de’ Medici tra il 1538 e il 1560). Questa imponente struttura fu eretta per eliminare qualsiasi impedimento al controllocittà e garantire un eventuale tiro di cannone contro gli aretini in caso di ribellione. Cosimo I de’ Medici, forse invidioso delle bellezze di Arezzo, ordinò la distruzione delle venti torri che ornavano la grande piazza di fronte al Comune, nota per essere il punto di arrivo del Palio, una corsa di cavalli senza fantino che cambiava percorso ogni anno.