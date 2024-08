Il rebus della vendemmia | Difficile fare previsioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 17 agosto 2024) MONTECARLO "Adesso tutti vogliono sapere chesarà, ma lestavolta sono molto difficili, anche se si può azzardare che la qualità oscillerà tra buona e molto buona, quantità discreta, ma questo risultato è frutto di molti sacrifici". Parole e musica di Gino Carmignani, in arte "Fuso", presidente del Consorzio vini doc di Montecarlo e pure produttore. Un doppio ruolo che, sommato alla sua esperienza, lo fa diventare uno dei massimi esperti del settore. Perché è cosìanticipare come potrà essere la raccolta? "Semplice – spiega Carmignani – ci sono molte variabili in gioco. Stavolta la cura dei vitigni è stata notevole, tra fattori climatici negativi, patologie e vari problemi, i produttori hanno dovutoi classici salti mortali per tutelare il loro raccolto che sarà a macchia di leopardo.