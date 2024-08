Il cucciolone Olimpo cerca una famiglia sicura

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 17 agosto 2024)è ilalla ridi un compagno di avventure un po’ più grande e più sicuro per affrontare al meglio la vita. Un annuncio speciale quello che arriva dall’Enpa di Monza: trovare unache accolgae che lo aiuti a scoprire la gioia della vita coinvolgendolo in tante attività.è un meticcio di un anno, probabilmente un incrocio molosso e cane da pastore, dal bel manto scuro sfumato. È arrivato al rifugio poche settimane fa, accalappiato lungo le strade della Brianza. "è un cane socievole con le persone.è undocile e buono ma ha bisogno di colmare un po’ di lacune esperienziali. Si è ben presto abituato a indossare la pettorina, in passeggiata è un po’ insicuro, va meglio se con lui c’è un altro cane che gli fa forza, pian piano siamo certi che riuscirà a prendere più sicurezza", fanno sapere i volontari.