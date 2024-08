Gallipoli garage affittati a turisti a più di 1800 euro a Ferragosto Blitz della Gdf

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 17 agosto 2024)come fossero stanze per dormire, prezzi esorbitanti e gruppi di persone stipate in pochi metri quadri: la settimana disul litorale diè stata calda non solo per via delle alte temperature. Un’operazioneGuardia di finanza, svolta tra località Baia Verde e Lido San Giovanni a, ha portato a galla la situazione. Su 31 case affittate acontrollate, sono risultate 73 persone in più rispetto ai limiti previsti dalla normativa vigente: in totale, negli appartamenti monitorati soggiornavano 216 persone, provenienti da ogni parte d’pa, disposti a pagare dai 1.200 ai 3.000a settimana per ogni sistemazione. Il risultato è stata una multa a carico dei proprietari degli immobili per oltre 25 mila