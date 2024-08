Fantacalcio 5 nomi 1 Mantra per la 1a giornata di Serie A

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 17 agosto 2024) (Adnkronos) – Torna laA e di conseguenza anche il. Con Genoa-Inter e Parma-Fiorentina che apriranno le danze sabato 17 agosto alle 18.30. Ecco i consigliati, 1 per reparto + 1 nome spendibile per il. Portiere – Meret: Il Napoli punta a mantenere la propria porta inviolata con Conte molto concentrato su questo particolare. Il clean sheet potrebbe arrivare contro un Verona non pericolosissimo. Difensore – Dodò: La Fiorentina utilizza tanto le corsie laterali, soprattutto quella di destra. Il brasiliano arriva da un’ottima pre season e può confermarsi anche con il Parma. Centrocampista – Chukwueze: Ha fatto benissimo nella pre-season e potrebbe essere proposta dal 1?. Anche da subentrato però può incidere in maniera concreta. Attaccante – Soulè: Sarà titolare, probabilmente senza Dybala e prendendosi la scena sulla destra.