Carceri in 21 mesi +4 878 detenuti

(Di sabato 17 agosto 2024) 18.30 In 21(dal 31 ottobre 2022 al 31 luglio 2024), isono aumentati di 4.878 unità, con un aumento medio mensile di 232.Sono i dati diffusi dall'associazione Nessuno tocchi Caino, in base alle rilevazioni del Dap. Dal sovraffollamento, ai suicidi die agenti penitenziari, nelleè sempre più emergenza, si sottolinea. In 56 istituti il tasso di sovraffollamento supera il 150%, in 5 è superiore al 190%. Al 16 agosto 2024 si sono tolti la vita 67e 7 agenti della polizia penitenziaria.