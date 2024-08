Borsa | comparto immobiliare positivo su prospettive tassi

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 17 agosto 2024) Il settorechiude una settimana nel complesso positiva, complici le ripercussioni didi interesse in progressiva diminuzione. L’effetto banche centrali Le banche centrali anche in questa settimana hanno catalizzato l’attenzione degli investitori, poiché una politica espansiva favorisce il mercato dei mutui e dunque anche il settore del Real Estate. I mercati azionari sembrano essersi lasciati definitivamente alle spalle i timori di una recessione dell’economia americana anche in virtù degli ultimi dati positivi sulle vendite al dettaglio negli Stati Uniti d’America e i sussidi di disoccupazione. Statistiche che hanno rafforzato le aspettative che la Federal Reserve riduca idi interesse, nella riunione di settembre.