Beautiful anticipazioni 18-24 agosto 2024 | Hope fa l’amore con Liam ma pensa a Thomas!

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di sabato 17 agosto 2024)di© Us MediasetA, tutte le certezze diiniziano a crollare. La donnava di essere felicemente sposata conquando inizia a fantasticare suPer tutta risposta,se la prende con la madre Brooke, colpevole di aver sempre rincorso gli uomini sbagliati. Maggiori info nelleche seguono.è in onda tutti i giorni su Canale 5 alle 13.45 (la domenica alle 14) e in streaming in diretta e in replica on demand su Mediaset Infinity.da domenica 18 a sabato 24Domenica 18cade addosso aAlla Forrester,è appena scivolata da una pedana dove stava provando personalmente uno dei nuovi modelli della collezione ed è caduta addosso asul divano mentre lui cercava di impedirle di fasi male.