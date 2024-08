Ballando con le Stelle 19 nuovi concorrenti contro Selvaggia Lucarelli | la sua reazione

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 17 agosto 2024) Manca ancora un mese alla diciannovesima edizione dicon le, ma chi pensava che bisognasse aspettare la prima puntata per assistere ai ben noti battibecchi frae giuria si sbagliava di grosso! Sono diventati virali in men che non si dica le parole al veleno di alcuni deiprotagonisti che scenderanno in pista durante lo show di Milly Carlucci. I Cugini di Campagna, il noto gruppo musicale pop sulla scena dagli anni 70, che gareggerà acon lecome unico concorrente, attraverso le pagine di Oggi hanno riportato a galla una vecchia diatriba avvenuta diversi anni fa con, l’opinionista che vedremo anche quest’anno alle prese con palette, voti, battute e sicuramenteimperdibili battibecchi. Le parole rilasciate al settimanale: Noi andiamo d’accordo con tutti. Quasi tutti.